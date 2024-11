Denunciato molestatore: si denuda davanti a una ragazza e fugge in auto

Un episodio di molestie ha scosso i cittadini di Catania, avvenuto nei giorni scorsi nella parte alta di via Etnea. Una giovane di 24 anni ha denunciato alla Polizia di Stato di essere stata vittima di un uomo di 32 anni, che, dopo averle consentito di attraversare sulle strisce pedonali, l’ha improvvisamente bloccata con l’auto e ha compiuto atti osceni in sua presenza.

L’uomo, fermatosi per lasciare passare la giovane, ha cambiato repentinamente atteggiamento: ha avanzato con il veicolo sul marciapiede, costringendola a fermarsi. È quindi sceso dall’auto e, abbassandosi i pantaloni, ha mostrato i genitali alla ragazza, che è riuscita a fuggire chiedendo aiuto ai passanti. Il molestatore si è rapidamente allontanato in auto, scomparendo tra le vie cittadine.

La vittima si è subito recata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo-Ognina” dove ha sporto querela, descrivendo l’accaduto. Gli agenti, grazie alla tempestiva acquisizione delle testimonianze e all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, hanno identificato il veicolo e rintracciato il proprietario: un uomo residente a Misterbianco con diversi precedenti per reati analoghi.

Il 32enne è stato denunciato per violenza privata e atti osceni in luogo pubblico. Ulteriori verifiche hanno evidenziato che l’auto usata per l’aggressione non era coperta da assicurazione, motivo per cui è scattata anche una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada.