Maltempo e Allagamenti nel Catanese: Interventi dei Vigili del Fuoco

I comuni di Torre Archirafi, Riposto, Giarre, Acireale e Aci Sant’Antonio, nella provincia di Catania, sono stati gravemente colpiti dalle recenti piogge incessanti, che hanno causato gravi allagamenti e disagi alla popolazione.

A Torre Archirafi, frazione di Riposto, le strade sono diventate veri e propri fiumi, con auto trascinate dalla forza dell’acqua. In particolare, nella frazione di Altarello, l’esondazione di un fiume ha invaso il piano terra di un’abitazione occupata da quattro persone, due delle quali con disabilità. I vigili del fuoco sono intervenuti con un mezzo anfibio per portare soccorso.

Situazione critica anche ad Acireale, dove in via Rocco Chinnici un’abitazione completamente allagata ha richiesto l’intervento immediato per il salvataggio di una persona. Ad Aci Sant’Antonio, in via Aldo Moro, diverse persone sono rimaste intrappolate nelle proprie auto a causa dell’allagamento totale della strada, che ha coinvolto anche un supermercato adiacente, anch’esso sommerso dall’acqua.

Dalle ore 8 alle 12, i Vigili del Fuoco del Comando di Catania hanno effettuato 64 interventi in tutta la provincia per rispondere all’emergenza maltempo, con 13 interventi in corso riguardanti soccorsi a persone, danni d’acqua, servizi di assistenza, dissesti strutturali e recupero di veicoli. Per far fronte alla situazione, è stato richiamato personale in servizio straordinario, che ha operato senza sosta per assistere la popolazione colpita e limitare i danni.