Multe di Sostare nelle vie D’Annunzio e Pola: “Politica sanzionatoria martellante e ingiusta”

I commercianti di via Gabriele D’Annunzio e via Pola, a Catania, protestano contro le numerose multe inflitte dal personale di Sostare. Le sanzioni, applicate in una zona che soffre da sempre una carenza significativa di parcheggi, rischiano di portare alla desertificazione commerciale dell’area. “Molte attività stanno chiudendo per la mancanza di clienti”, denuncia Andrea Cardello, presidente della Commissione comunale alle Partecipate e consigliere di “Prima L’Italia-Lega”.

Cardello si è recato personalmente sul posto per ascoltare le lamentele dei commercianti e dei residenti, i quali chiedono maggiore equità nelle sanzioni. “In alcune aree, come via Pola e via Gabriele D’Annunzio, la politica sanzionatoria è martellante, mentre altre zone della città sembrano essere completamente trascurate,” afferma Cardello, che punta il dito contro quella che definisce una “vera e propria anarchia,” dove anche gli stalli blu sono occupati abusivamente dai venditori ambulanti.

Cardello ha quindi richiesto un report dettagliato alle autorità di polizia municipale e all’Amts per verificare il numero di multe elevate nelle aree più colpite. “I commercianti e i residenti non chiedono favoritismi, ma semplicemente che la legge sia applicata in modo uniforme anche nelle vie dove il personale di Sostare è meno presente e dove il parcheggio selvaggio e l’abusivismo degli ambulanti sono una realtà quotidiana,” conclude.