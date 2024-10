Dall’obbligo di firma al carcere: arrestato parcheggiatore abusivo recidivo a Catania

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 42 anni, noto per esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore nel centro storico di Catania. L’uomo, già destinatario di un obbligo di firma, si è reso protagonista di ripetute violazioni della misura cautelare e di comportamenti minacciosi e violenti verso gli automobilisti.

In passato, il parcheggiatore abusivo aveva minacciato e danneggiato le auto di cittadini che si erano rifiutati di pagare una somma di denaro da lui pretesa arbitrariamente. A seguito delle denunce presentate dalle vittime, l’uomo era stato identificato dalla Polizia e, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania, era stato sottoposto all’obbligo di firma presso il Commissariato “Centrale”. Tuttavia, il 42enne ha ripetutamente violato tale obbligo, continuando a molestare gli automobilisti nel centro città.

Il parcheggiatore abusivo ha anche danneggiato diverse auto parcheggiate da dipendenti di attività commerciali, pretendendo denaro per il parcheggio e reagendo in modo aggressivo ai rifiuti. L’ultimo episodio, particolarmente grave, ha visto l’uomo colpire con calci l’auto di una cassiera dopo un litigio, in cui ha lanciato del cibo contro la donna e i clienti di un ristorante. Non contento, ha danneggiato la portiera dell’auto della dipendente, creando un foro evidente.

Le vittime hanno presentato nuove denunce, e la Procura ha richiesto un aggravamento della misura cautelare. Il GIP di Catania ha quindi disposto l’arresto dell’uomo, che è stato eseguito dagli agenti del Commissariato “Centrale”, conducendolo in carcere per le sue reiterate azioni illecite.