Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: concerto gratuito per i giovani e anteprima del tour

Una voce, un pianoforte e un pubblico pronto a lasciarsi trascinare. Claudio Baglioni torna a esibirsi e sceglie di ripartire proprio da Lampedusa. Il 27 settembre l’isola ospiterà un concerto-evento che sarà l’anteprima del GrandTour La vita è adesso, la tournée che nel 2026 celebrerà i quarant’anni dell’album dei record con 40 date in tutta Italia. Non è un caso che la festa inizi da Lampedusa, luogo simbolo per l’artista romano e scenario di un nuovo inizio. Il concerto gratuito chiuderà infatti la tre giorni dell’evento L’isola, i giovani e il futuro, in programma dal 25 al 27 settembre e dedicato a ragazzi, ambiente, sport e cultura.

Sul palco Baglioni sarà accompagnato da 21 musicisti e coristi, gli stessi che hanno registrato la nuova edizione del disco La vita è adesso, il sogno è sempre. Un’orchestra pop pronta a restituire la potenza e la dolcezza delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla vita di milioni di italiani. L’appuntamento di Lampedusa sarà soltanto un assaggio di una tournée esclusiva che partirà il prossimo anno, con 40 concerti in location suggestive tra castelli, piazze storiche e teatri naturali. Un ritorno agli scenari all’aperto che punta a diventare uno degli eventi musicali più attesi dell’estate.

Intanto Baglioni prosegue il tour con Piano di volo SOLOtris, terzo capitolo della trilogia diretta dall’artista che lo vede protagonista da solo al pianoforte. Un’avventura di 120 date che riporta le sue canzoni all’essenzialità originaria per poi condurle in nuove atmosfere. La Sicilia non mancherà all’appello: Baglioni sarà al Teatro Pirandello di Agrigento il 30 e 31 ottobre e il 1° novembre, al Teatro Massimo di Palermo dal 3 al 5 novembre e concluderà al Teatro Vittorio Emanuele di Messina dal 6 all’8 novembre.