Forza Italia spinge per il “deputato supplente”: riforma in arrivo anche all’Ars

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 11 Settembre 2025 - 16:35

A Roma, Forza Italia lavora per introdurre la figura del deputato supplente anche all’Assemblea regionale siciliana. L’iniziativa, già sostenuta dal presidente del Senato Ignazio La Russa e rilanciata dal presidente della Regione Renato Schifani, punta a consentire ai consiglieri chiamati a incarichi di governo di essere sostituiti automaticamente dal primo dei non eletti. La proposta, avanzata da Maurizio Gasparri insieme ad altri esponenti forzisti, prevede un percorso parallelo a quello nazionale: così come per Camera e Senato, l’Ars si doterebbe di una norma che permetta di garantire la piena operatività dell’aula anche in caso di ingresso in giunta di uno o più deputati.

Secondo Schifani, la riforma andrebbe approvata in tempi rapidi per assicurare stabilità politica e dare risposte concrete agli elettori. «Il governo – ha dichiarato – non potrà che sostenere una misura frutto di ampia condivisione, purché non si tenti di forzare la mano dove non c’è accordo». Il tema sarà discusso nei prossimi giorni in commissione Affari istituzionali all’Ars, con l’obiettivo di arrivare all’approvazione entro la fine della legislatura. La Sicilia si muove così in linea con altre Regioni che hanno già previsto meccanismi simili per garantire continuità istituzionale.

Ma non mancano i nodi politici: c’è chi teme un “ingorgo legislativo” con la manovra di bilancio imminente e chi, tra le opposizioni, critica la misura ritenendola funzionale più agli equilibri interni che agli interessi dei cittadini. Intanto a Roma il dibattito si intensifica: la proposta di Gasparri ha già ottenuto il via libera della commissione Affari costituzionali del Senato, mentre all’Ars la maggioranza conta di sfruttare la finestra autunnale per portare la riforma in aula.

Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: concerto gratuito per i giovani e anteprima del tour

Redazione 11 Settembre 2025 - 15:35

Teatro Massimo Bellini: presentata la stagione 2025/26 “Libertà di scegliere la Bellezza”

Redazione 10 Settembre 2025 - 16:35
Regione siciliana (cataniaoggi.it-facebook)

Settembre di nomine in Sicilia: trenta posti di sottogoverno da assegnare, maggioranza al lavoro

Redazione 10 Settembre 2025 - 15:35

Catania, rifiuta le dimissioni e aggredisce il personale: 44enne bloccato al Garibaldi-Nesima

Redazione 10 Settembre 2025 - 13:13

Eredità Baudo, a Dina Minna una quota quasi pari a quella dei figli: aperto il testamento a Bracciano

Redazione 10 Settembre 2025 - 12:48

Medico sospeso per un anno: indagato per presunte violenze sessuali

Redazione 10 Settembre 2025 - 09:40

Ultimissime

Forza Italia spinge per il “deputato supplente”: riforma in arrivo anche all’Ars

Redazione 11 Settembre 2025 - 16:35

Claudio Baglioni riparte da Lampedusa: concerto gratuito per i giovani e anteprima del tour

Redazione 11 Settembre 2025 - 15:35

Yogurt Conad, gli mettono la nuova etichetta e costa la metà: fa tutto il colosso caseario italiano | Non lo avresti mai detto

Carolina Falco 11 Settembre 2025 - 10:35

Catania, edilizia scolastica: sopralluoghi negli istituti, tra aule rinnovate e spazi restituiti agli studenti

Redazione 11 Settembre 2025 - 08:25
Scuola

Scuola, oltre 30 percorsi didattici per prevenire bullismo e violenza di genere

Redazione 11 Settembre 2025 - 08:11