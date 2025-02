Clan Cappello: confiscato il patrimonio dei Lombardo

La Polizia di Stato ha notificato il decreto di confisca di primo grado, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Giuseppe Salvatore Lombardo, 57 anni, e del figlio Salvuccio Junior Lombardo, 30 anni, entrambi detenuti e ritenuti appartenenti al clan “Cappello”.

Il provvedimento, che conferma la misura di prevenzione patrimoniale proposta dal Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania e dal Questore di Catania ed eseguita nel novembre 2022, ha portato alla confisca di sette immobili a Catania, tra cui una lussuosa villa nel Villaggio Ippocampo di Mare e un maneggio abusivo, quattro ditte individuali, di cui una attiva nel settore della torrefazione e del commercio del caffè, e una ditta individuale nel commercio di fiori, con postazione permanente nei pressi del cimitero monumentale di Catania, storicamente gestita dalla famiglia Lombardo. Inoltre, sono stati confiscati quattro cavalli, già affidati a un allevamento fuori provincia.

Il valore dei beni confiscati è significativo. Il Tribunale di Catania ha inoltre disposto per entrambi la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni e sei mesi, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Questa misura è stata adottata sulla base della documentata pericolosità sociale dei due soggetti, confermata dai loro numerosi precedenti di polizia e dalle condanne, anche definitive, per associazione mafiosa.