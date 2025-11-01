Catania: viola il DASPO urbano, denunciato 35enne dal Nucleo Radiomobile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno denunciato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, per la violazione di un DASPO urbano emesso nei suoi confronti dal Questore.

L’intervento rientra nell’ambito dei controlli quotidiani finalizzati a garantire sicurezza e ordine pubblico, con particolare attenzione alle aree più sensibili del capoluogo etneo. Durante un servizio di pattugliamento in via Teocrito, i militari hanno notato l’uomo che si aggirava tra le auto in sosta con atteggiamento sospetto. Sottoposto a identificazione, è emerso che era colpito da un provvedimento di divieto di accesso a specifiche zone del centro cittadino.

Tale misura, prevista dalle norme sulla sicurezza urbana, viene applicata a soggetti che con i loro comportamenti generano degrado o allarme sociale – tra cui parcheggiatori abusivi o persone coinvolte in episodi di disturbo – vietando loro di accedere ad alcune aree per un periodo determinato.

Il 35enne è stato trovato proprio all’interno di una delle aree interdette, in violazione del divieto impostogli. Per questo motivo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’azione rientra nella più ampia strategia di prevenzione messa in atto dai Carabinieri per contrastare fenomeni che incidono sulla percezione di sicurezza dei cittadini e per tutelare il decoro urbano.