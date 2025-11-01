Biancavilla, controlli dei Carabinieri: denunciati per spaccio e guida in stato d’ebbrezza

Servizio straordinario dei Carabinieri di Biancavilla nell’ambito del piano di intensificazione dei controlli disposto dal Comando Provinciale di Catania, finalizzato alla prevenzione dei reati e al contrasto dell’illegalità diffusa nel territorio etneo.

I militari hanno eseguito un’operazione di controllo del territorio che ha portato alla denuncia di tre persone e alla segnalazione di un giovane all’Autorità Prefettizia, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

In via Vittorio Emanuele, un 27enne del posto è stato sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana a un 23enne di Adrano. La sostanza, dal peso di circa 2 grammi, e il denaro utilizzato per l’acquisto sono stati sequestrati. Il pusher è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Durante un controllo stradale in via della Montagna, i Carabinieri hanno fermato un automobilista 55enne di Adrano trovato alla guida in evidente stato di ebbrezza. L’alcoltest ha confermato un tasso superiore al limite consentito: l’uomo è stato denunciato, la patente ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.

In via San Giorgio, i militari hanno inoltre accertato la violazione delle prescrizioni imposte a un 28enne sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’uomo, sorpreso alla guida di un motociclo senza casco e privo di assicurazione, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

L’attività dei Carabinieri di Biancavilla si inserisce nel più ampio dispositivo predisposto dal Comando Provinciale per garantire sicurezza e legalità nei comuni della provincia di Catania.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.