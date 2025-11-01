Catania, Trantino incontra le comunità islamiche: dialogo e legalità

Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha incontrato a Palazzo degli Elefanti l’Imam della Moschea di Catania Abdelhafid Kheit, insieme ai rappresentanti delle comunità islamiche e dei Paesi esteri presenti in città, per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e cittadini stranieri.

L’incontro, voluto dal primo cittadino, ha rappresentato un momento di confronto e responsabilità condivisa per consolidare il tessuto sociale cittadino e contrastare ogni forma di violenza o sopraffazione.

La riunione ha coinvolto esponenti delle comunità del Senegal, Gambia, Bangladesh, Marocco, Algeria, Tunisia, Mali, area subsahariana, Egitto, Libia, Bosnia, Paesi dell’Est Europa, Pakistan e Afghanistan.

Il confronto si è sviluppato in un clima di rispetto reciproco e con la volontà comune di costruire un modello autentico di integrazione fondato sui valori civili e sul rispetto delle leggi italiane.

Il sindaco Trantino ha invitato le comunità a farsi parte attiva nel promuovere comportamenti collaborativi, isolando e segnalando chi, con atteggiamenti violenti o criminali, danneggia la sicurezza e l’immagine della città.

«Catania è una città accogliente per tradizione e per vocazione – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – ma l’accoglienza non può mai essere disgiunta dal rispetto delle regole, dei valori e delle leggi che tutelano la nostra comunità. Abbiamo voluto questo incontro per rinsaldare un patto civico con tutte le comunità straniere, in particolare quelle islamiche, che rappresentano una parte importante e operosa della nostra società.

L’obiettivo è comune: garantire serenità, sicurezza e integrazione. Chi vive e lavora onestamente a Catania deve sentirsi tutelato, chi invece viola le regole e semina violenza deve sapere che troverà fermezza e rigore».

I rappresentanti delle comunità islamiche hanno condiviso pienamente lo spirito dell’iniziativa, assicurando la massima collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine. È stato ribadito l’impegno a promuovere messaggi di pace, rispetto, legalità e decoro a tutela della convivenza civile e della dignità di tutti.

Il sindaco Trantino ha annunciato che il Comune continuerà a promuovere un dialogo costante con i referenti delle comunità straniere, per rendere Catania una città sempre più inclusiva e capace di valorizzare la diversità come risorsa.

Parole chiave: Enrico Trantino, Catania, Abdelhafid Kheit, comunità islamiche, integrazione, convivenza, legalità, inclusione, Palazzo degli Elefanti