Paternò, auto rubata e fuga nel centro cittadino: due giovani arrestati dopo l’inseguimento

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 20enne e un 19enne, ritenuti responsabili – in attesa di giudizio – dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e furto. La fuga si è conclusa dopo un inseguimento notturno per le vie del centro cittadino.

Erano circa le 4 del mattino quando una pattuglia dell’Arma, impegnata in un servizio di controllo nel centro di Paternò, ha notato un’utilitaria con due uomini a bordo. I militari hanno intimato l’alt con i dispositivi luminosi, ma il conducente, accortosi della presenza dei Carabinieri, ha accelerato bruscamente tentando di far perdere le proprie tracce.

Ne è scaturito un inseguimento ad alta tensione, condotto in costante contatto con la Centrale Operativa e con il supporto di altre pattuglie. La corsa si è conclusa in via Circumvallazione, all’angolo con via Merano, dove i due hanno abbandonato l’auto e cercato rifugio sotto alcune vetture in sosta. Sono stati individuati e bloccati poco dopo: si tratta di un 20enne di Biancavilla e di un 19enne di Paternò.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno rivelato che l’auto utilizzata per la fuga era rubata e che i due giovani avevano appena commesso due furti. All’interno del veicolo, dietro il sedile posteriore, i Carabinieri hanno trovato la refurtiva: quasi 200 confezioni di prodotti dolciari e una quindicina di bottiglie tra alcolici e altre bevande. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.

I due giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto. L’operazione conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio e nel contrasto ai reati predatori.

Parole chiave: Paternò, Carabinieri, arresto, furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, inseguimento, auto rubata, via Circumvallazione, via Merano, Biancavilla



Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.





