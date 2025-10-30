Cimitero di Acquicella, orari 31 ottobre-2 novembre e navette Amts per la commemorazione dei Defunti

Nei tre giorni di commemorazione, il Cimitero di Acquicella sarà aperto dalle ore 7 alle ore 17. Le confraternite osserveranno i seguenti orari: venerdì dalle 8 alle 12, sabato e domenica dalle 8 alle 17.

Per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle visite, l’Amministrazione Comunale di Catania ha disposto specifici provvedimenti di circolazione validi da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre. È stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli – a eccezione dei taxi – in viale della Regione (tra via Calliope e via Acquicella) e in via Acquicella al primo varco nord. Previsto inoltre un imponente presidio della Polizia Locale.

Tutti i permessi di ingresso veicolare nell’area pedonale del cimitero saranno sospesi per l’intero periodo. L’accesso dei mezzi per persone con disabilità o ridotta mobilità sarà consentito esclusivamente nei giorni dell’1 e 2 novembre dalle ore 14 fino alla chiusura del cimitero. Qualora la persona disabile sia titolare di patente speciale, potrà accedere con il proprio veicolo; in caso contrario, sarà ammesso un solo accompagnatore alla guida.

Per agevolare i visitatori, sarà attivo un servizio navetta gratuito tra il parcheggio del Divino Amore e l’interno del cimitero nei seguenti orari: 31 ottobre dalle 8.30 alle 14.30, 1 e 2 novembre dalle 7.30 alle 17.30. L’accesso dei mezzi destinati a tumulazioni e trasporti funebri sarà autorizzato soltanto il 31 ottobre dalle 7 alle 14, con ingresso da via Acquicella e uscita dal parcheggio di via Madonna del Divino Amore.

Per favorire l’uso dei mezzi pubblici, l’Amts ha predisposto un potenziamento delle linee che servono l’area cimiteriale: incremento delle corse delle linee 523, 642 e 830 e riattivazione della linea F Ovest Parcheggio Famà-Cimitero, della circolare 448F Cannizzaro-Cimitero e della navetta 439L Stazione Centrale-Cimitero.

Previsto anche l’adeguamento dei percorsi delle linee 525, 601, 628N, 628R, 632 e 902 per consentire il transito dall’area cimiteriale, e l’incremento delle frequenze della linea interna 602 in base agli orari di apertura e chiusura del Cimitero di Acquicella.

Le misure sono finalizzate a garantire sicurezza, ordine e accessibilità nel periodo di maggiore afflusso ai cimiteri cittadini, favorendo l’uso del trasporto pubblico e riducendo il traffico nell’area circostante.