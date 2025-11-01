Fiera dei Morti Catania 2025, 150 stand e area food al Fontanarossa

È stata inaugurata ieri mattina la Fiera dei Morti 2025 nel parcheggio Fontanarossa di Amts: 150 stand, prodotti tipici, artigianato, area food e spazi per i bambini animano il tradizionale appuntamento autunnale della città.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il presidente del VI Municipio Francesco Valenti, l’esperto del sindaco per le aree mercatali Alessandro Milazzo, la direttrice delle Attività produttive Valentina Noto, insieme ai funzionari comunali Anthony Manara, Andrea Cardello e Santo Arena e ai consiglieri di quartiere Luca Di Lao e Concetto Ecora.

«Apriamo alla città un evento importante della nostra tradizione – ha dichiarato l’assessore Musumeci – reso possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione e dei tanti operatori che hanno contribuito a realizzare un mercato ordinato e variegato, ricco di prodotti dei nostri territori e di altre regioni come Puglia e Calabria.

Desidero ringraziare la Direzione Attività produttive e tutti i settori comunali coinvolti, a partire dalla Polizia locale, presente con diversi operatori, e quanti hanno consentito, nonostante gli allagamenti della notte scorsa, di mantenere puntuale l’appuntamento con la città».

La Fiera dei Morti 2025 resterà aperta fino a domenica 9 novembre, con i seguenti orari: dalle 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi, e dalle 9 alle 22.30 nei giorni feriali. Un appuntamento che valorizza la tradizione popolare e sostiene le attività produttive locali, offrendo ai visitatori un percorso tra gastronomia, artigianato e cultura.

