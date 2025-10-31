Tragedia sulla Scordia-Palagonia: morto il diciottenne Ettore Carnazzo, feriti due amici

Tragedia nella notte sulla strada provinciale che collega Scordia a Palagonia, nel Catanese. Un ragazzo di 18 anni, Ettore Carnazzo, ha perso la vita in un incidente autonomo. Viaggiava a bordo di un’Alfa Romeo insieme a due amici, rimasti feriti.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui si trovavano i tre giovani sarebbe finita contro un muro lungo la provinciale, probabilmente a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia.

L’impatto è stato violentissimo e per il conducente, Ettore Carnazzo, non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, giunti rapidamente sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Gli altri due occupanti del veicolo – un coetaneo e una ragazza di 15 anni – sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Palagonia. Sul luogo della tragedia si sono recati anche i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

L’intera comunità di Scordia è sotto choc per la morte del giovane, descritto da amici e conoscenti come un ragazzo solare e molto legato alla famiglia. Parole chiave: Catania, Scordia, Palagonia, incidente stradale, Ettore Carnazzo, provinciale, Alfa Romeo, pioggia, giovani, feriti, carabinieri, tragedia, cronaca, viabilità.