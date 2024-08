Catania: turista ferito da ladri in fuga dopo scippo, un arresto

Tensione ieri sera a Catania, dove intorno alle 23 un turista francese di 48 anni in vacanza è stato travolto e ferito in pieno centro cittadino dallo scooter di due scippatori che avevano appena rubato la borsa a una ragazza. A seguito delle indagini, un 19enne di Mascalucia è stato arrestato dai carabinieri.

La vittima dello scippo, in compagnia del fidanzato, era stata “adocchiata” dai due malviventi nei pressi di via Don Luigi Sturzo. Questi ultimi, a bordo di uno scooter, avevano atteso il momento propizio per avvicinarsi alle spalle e, sfruttando l’effetto sorpresa, strapparle la borsa.

Il furto ha dato il via a una folle corsa per le vie del centro etneo. I due malviventi, percorrendo in controsenso via Manzoni, hanno investito il turista, che è rimasto gravemente ferito sull’asfalto. Le immagini di videosorveglianza della zona hanno permesso di identificare e arrestare il 19enne, responsabile dello scippo e dell’investimento.

Il turista è stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Cannizzaro” per ricevere le cure necessarie. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per identificare il complice.