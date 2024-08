Nomine sanitarie siciliane, ecco i nuovi direttori

Il processo di nomina dei nuovi direttori sanitari e amministrativi della sanità siciliana sta entrando in una fase cruciale, con il governatore Renato Schifani che esorta i manager delle istituzioni sanitarie a concludere rapidamente le selezioni. Ieri sono stati nominati i nuovi vertici dell’Asp di Palermo e delle tre aziende sanitarie di Catania. Le decisioni rimanenti dovranno essere prese entro domani.

A Palermo, la manager Daniela Faraoni è stata riconfermata alla guida dell’Asp per volontà di Schifani, ha scelto come nuovo direttore sanitario Antonino Levita. Questa decisione ha sorpreso molti, superando altri candidati forti come Rosalia Murè e Marilù Furnari, entrambe provenienti dall’ambito dell’assessorato alla Salute. Ignazio Del Campo, sara’ il direttore amministrativo.

All’Asp etnea Giuseppe Laganga Senzio, nomina Tamara Civello come direttore amministrativo e il chirurgo Giuseppe Reina come direttore sanitario. All’ospedale Cannizzaro Monica Castro direttore amministrativo e Diana Cinà direttore sanitario.

Al Garibaldi Mauro Sapienza direttore sanitario e Giovanni Annino direttore amministrativo. Al Policlinico restano Antonio Lazzara (direttore sanitario) e Saro Fresta (direttore amministrativo).

Le nomine nei principali ospedali e ASP di Catania e Palermo rappresentano solo l’inizio di un più ampio rinnovamento che coinvolgerà altre strutture in tutta la regione. Con il prossimo appuntamento di metà settembre, quando si discuteranno le nomine nelle società partecipate regionali.