Catania, stretta della Polizia sulla sosta selvaggia: decine di sanzioni

Tolleranza zero della Polizia di Stato contro la sosta selvaggia nelle strade della città. Nelle ultime ore, gli agenti della Questura di Catania hanno intensificato i controlli in diverse aree strategiche, specialmente nelle zone a maggiore traffico, dove la condotta indisciplinata degli automobilisti rappresenta un pericolo concreto per la sicurezza di pedoni, anziani, persone a mobilità ridotta e, in alcuni casi, ostacola persino il passaggio dei mezzi di soccorso.

Un’operazione significativa si è svolta nella zona della “Fera ‘o luni”, dove pattuglie e motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rilevato numerosi casi di auto parcheggiate in doppia fila, sulle strisce pedonali e davanti alle rampe per disabili. In via Puccini, con il supporto del personale AMTS, sono state elevate sanzioni a 16 automobilisti e due veicoli sono stati rimossi con il carroattrezzi.

Molti proprietari delle auto irregolarmente parcheggiate sono stati sorpresi a fare la spesa al mercato, causando un pesante congestionamento della viabilità in un punto nevralgico del traffico cittadino.

Un altro intervento si è svolto in via Beato Bernardo e via Santa Maria La Grande, dove la Polizia ha fermato un parcheggiatore abusivo recidivo, già noto per aver accumulato decine di sanzioni. L’uomo è stato trovato in possesso di 26 chiavi di accensione di auto parcheggiate in doppia e tripla fila, affidate a lui dai proprietari. Solo qualche settimana prima era stato sorpreso con quasi cinquanta chiavi.

Nella stessa zona, grazie alla collaborazione con l’AMTS, sono stati sanzionati 32 veicoli per sosta irregolare, 8 dei quali rimossi con il carroattrezzi.

Su disposizione del Questore di Catania, i controlli contro la sosta selvaggia proseguiranno e saranno estesi già nelle prossime ore ad altre zone della città, con l’obiettivo di ripristinare ordine e sicurezza sulle strade.