Catania, scoperto arsenale e 35 kg di cocaina: arrestato un uomo a Pigno

La Squadra Mobile scopre un deposito clandestino di armi da guerra e cocaina: perquisizioni, sequestro e custodia cautelare in carcere.

La Polizia di Stato ha portato a termine un’operazione ad ampio raggio contro lo spaccio di droga e la detenzione illegale di armi, intensificando i controlli nei quartieri sensibili della città. L’attività, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, rientra in un piano di prevenzione e contrasto già in atto da settimane.

Nel quartiere Pigno, gli agenti della Sezione Antidroga hanno individuato un vero e proprio deposito clandestino in un appartamento appartenente a un catanese di 48 anni. Durante la perquisizione, condotta con particolare scrupolo, i poliziotti hanno scoperto un arsenale composto da un mitra AK-47, cinque pistole – quattro semiautomatiche e un revolver – e numerose munizioni di diverso calibro.

Secondo gli investigatori, la casa era stata trasformata in un fortino di armi clandestine e da guerra, completo di munizionamento e potenzialmente pronto all’uso. Tutto il materiale è stato sequestrato per gli accertamenti balistici e tecnico-scientifici della Polizia Scientifica, che verificherà la presenza di impronte, tracce biologiche ed eventuali collegamenti con episodi criminali.

La perquisizione è proseguita in ogni angolo dell’abitazione, fino alla scoperta di ulteriori nascondigli ricavati nei cassonetti delle tapparelle della cucina e della camera da letto. Al loro interno, i poliziotti hanno recuperato 35 chili di cocaina, confezionata in 29 pacchi sagomati.

Anche lo stupefacente è stato sequestrato e sarà sottoposto alle analisi di laboratorio previste dalla procedura. Conclusa l’operazione, il 48enne è stato arrestato per detenzione di armi da guerra, armi comuni da sparo e armi clandestine, oltre che per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Informato il pubblico ministero di turno, l’uomo è stato accompagnato al carcere di Piazza Lanza. In sede di convalida, il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.



