Catania Nesima, Carabinieri sequestrano 17 kg di botti illegali

Controlli anti-botti dei Carabinieri a Catania: sequestrati quasi 17 chilogrammi di materiale pirotecnico ad alto rischio, denunciato un pregiudicato di 32 anni nel quartiere Nesima.

CATANIA – Prosegue l’attività di prevenzione dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania contro la detenzione e l’uso illegale di materiale pirotecnico in vista delle festività natalizie e di fine anno. Nel quartiere Nesima, i militari dell’Arma hanno denunciato un 32enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un ingente quantitativo di ordigni esplosivi.

L’intervento è scattato nel pomeriggio durante un servizio di controllo del territorio in via Felice Fontana. I Carabinieri della locale Stazione hanno individuato l’auto dell’uomo nei pressi di un supermercato e, sulla base di pregresse attività info-investigative, hanno ritenuto plausibile che potesse trasportare materiale esplodente. Da qui la decisione di fermarlo per un accertamento.

Sin dalle prime fasi del controllo, il 32enne ha manifestato evidenti segni di insofferenza, comportamento che ha rafforzato i sospetti dei militari. L’ispezione del veicolo ha infatti permesso di rinvenire, all’interno del portabagagli, numerosi petardi artigianali, pronti all’uso.

Il materiale sequestrato ammonta complessivamente a quasi 17 chilogrammi di peso lordo. In particolare, sono stati recuperati 200 ordigni esplosivi del tipo “bombe carta” a forma di candelotto e 70 ordigni esplosivi dello stesso tipo, ma denominati “caramelle”, entrambi caratterizzati da una elevata capacità offensiva e da un rischio significativo di esplosione in massa.

Gli artificieri hanno messo in sicurezza gli ordigni e successivamente gli specialisti dell’Arma hanno proceduto alla verifica tecnica del materiale, accertandone la notevole pericolosità e la classificazione giuridica. Gli esplosivi sono stati infatti equiparati a “bombe” ai sensi dell’articolo 30 del TULPS, in ragione della loro potenza e della detenzione in ambiente civile.

Sulla base degli elementi raccolti, che dovranno essere valutati in sede giudiziaria, i Carabinieri hanno quindi deferito il 32enne all’Autorità giudiziaria. L’attività rientra nel più ampio piano di controlli predisposto dall’Arma per tutelare la pubblica incolumità e prevenire incidenti spesso causati dall’uso indiscriminato di materiale pirotecnico illegale.

L’operazione conferma l’attenzione costante dei Carabinieri di Catania nel garantire alla cittadinanza festività più sicure, contrastando comportamenti che mettono a rischio la sicurezza collettiva.

Catania Nesima, botti illegali, Carabinieri Catania, materiale pirotecnico sequestrato, controlli anti botti, bombe carta, art. 30 TULPS

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.