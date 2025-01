Catania, modifiche alla viabilità per le gare podistiche “Run2Castles Young” e “Run2Castles”

In occasione delle manifestazioni sportive podistiche “Run2Castles Young” e “Run2Castles”, organizzate dall’Asd Sport Extreme a Catania, l’Ufficio Traffico Urbano e Mobilità ha disposto alcune modifiche alla viabilità per sabato 11 e domenica 12 gennaio.

Sabato, dalle 13:00 alle 16:00, sarà vietato il transito a tutti i veicoli, ad eccezione di quelli delle Forze dell’ordine, di soccorso e dell’organizzazione, in via Grimaldi (da via Plebiscito a piazza Federico di Svevia), via Bufalo (da via Plebiscito a piazza Federico di Svevia) e piazza Federico di Svevia. Nelle stesse aree, dalle 11:00 alle 16:00, sarà inoltre vietata la sosta su entrambi i lati con rimozione forzata per i veicoli non autorizzati.

Domenica, dalle 8:00 alle 11:00, il divieto di transito interesserà diverse vie e piazze, tra cui via Acicastello, viale Artale Alagona e viale Ruggero di Lauria (incluse le piste ciclabili), viale Africa, piazza Papa Giovanni XXIII, via VI Aprile, via Cardinale Dusmet, via Porticello, via Vittorio Emanuele II, piazza Duomo, via Garibaldi, via Castello Ursino e piazza Federico di Svevia. Sempre domenica, dalle 6:00 alle 11:00, il divieto di transito sarà esteso a via Cardinale Dusmet, corsia sud della semicarreggiata sud, da via Porticello a piazza dei Martiri. Inoltre, dalle 8:00 alle 11:00, sarà vietata la sosta con rimozione coatta in piazza Federico di Svevia, lungo la carreggiata ovest lato est, dal civico 79 al civico 69.

Le gare, inizialmente previste per la scorsa settimana, sono state rinviate a questo weekend a causa di ritardi nelle autorizzazioni necessarie. I provvedimenti resteranno validi fino a cessate esigenze per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.