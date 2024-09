Catania, Lungomare e Centro Città: proseguono i controlli dei Carabinieri tra sanzioni e denunce

I Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante, in collaborazione con i colleghi del C.I.O. del 12° Reggimento “Sicilia” e il Nucleo Anti Sofisticazione (N.A.S.) di Catania, hanno intensificato i controlli per garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie e contrastare l’illegalità. L’operazione ha portato a numerose sanzioni e denunce nel centro cittadino e lungo il lungomare.

Durante le verifiche, un ristorante di kebab in via Etnea, gestito da una donna di 43 anni, è stato trovato sprovvisto del manuale di autocontrollo HACCP, un documento essenziale per la sicurezza alimentare che consente di monitorare i punti critici nelle operazioni di lavorazione. La titolare è stata sanzionata con una multa di 2.000 euro.

In un altro intervento, i Carabinieri hanno sorpreso un 16enne alla guida di un’auto lungo il lungomare, nonostante non avesse mai conseguito la patente. Il giovane è stato denunciato penalmente e il veicolo è stato sequestrato.

I controlli sulla circolazione stradale hanno portato all’identificazione di 56 persone a bordo di 38 veicoli, con l’emissione di 23 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui l’uso del cellulare alla guida, la mancata cintura di sicurezza e la circolazione su veicoli privi di assicurazione. Otto veicoli sono stati sequestrati per un totale di oltre 6.600 euro in multe.