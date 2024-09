Catania: intensificati i controlli delle Forze dell’Ordine nel Weekend per garantire la sicurezza

Anche in questo weekend di settembre, le forze dell’ordine di Catania sono state impegnate in un servizio intensivo di controllo per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nelle aree più frequentate, soprattutto quelle balneari, da giovani e turisti.

I controlli interforze sono stati disposti su ordinanza del Questore di Catania, in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e in linea con quanto concordato nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tra il Prefetto di Catania e i vertici delle forze di polizia. Le attività di vigilanza sono state pianificate per coprire in modo capillare le zone più affollate, secondo un modulo operativo specifico per la stagione estiva.

Agenti della Questura, supportati dalla Polizia Scientifica e coordinati da un ufficiale di pubblica sicurezza, insieme alla Polizia Locale, hanno pattugliato sia il centro storico sia le aree con maggiore afflusso, come piazza Nettuno, molto frequentata da famiglie e bambini. I controlli hanno interessato anche il lungomare, con un pattugliamento continuo da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per tutta la notte.

Oltre a garantire l’ordine pubblico, le forze dell’ordine hanno vigilato per prevenire lo spaccio di stupefacenti e l’abuso di alcolici. Particolare attenzione è stata posta al rispetto del Codice della Strada: sono state elevate diverse sanzioni per infrazioni, come il mancato uso del casco e il divieto di sosta. Sei parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati, due dei quali sono stati denunciati per violazione del DACUR.

Controlli amministrativi agli esercenti della zona sono stati eseguiti dalla Polizia Locale, e non sono mancate verifiche contro la guida in stato di ebbrezza, che non hanno rilevato violazioni. Sono state condotte anche perquisizioni antidroga, senza riscontrare irregolarità.

Nel complesso, sono state identificate 160 persone, di cui 20 con precedenti penali, e controllati 65 veicoli. I Carabinieri, impegnati in diverse zone tra cui San Cristoforo e il lungomare di viale Kennedy, hanno garantito una presenza capillare per la sicurezza della movida notturna, impedendo il parcheggio indiscriminato e la guida pericolosa.

Ancora una volta, l’attività delle forze dell’ordine ha contribuito a mantenere un ambiente sicuro e a contrastare fenomeni di illegalità diffusa, garantendo il sereno svolgimento della vita notturna nella città.