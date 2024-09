Catania: attivato il sistema di controllo elettronico nell’area pedonale di Via Crociferi

Da oggi, per un periodo di trenta giorni consecutivi, è stato attivato il sistema di controllo elettronico dell’area pedonale “Crociferi” a Catania, dando inizio alla fase di pre-esercizio prevista dal codice della strada. Due telecamere di videosorveglianza automatizzata sono state installate: una in via Sant’Elena (lato sud), all’angolo con via Michelangelo La Rosa Buccheri, e l’altra in via Cerami (lato sud), all’angolo con via Gallo.

Durante questo periodo di pre-esercizio, il personale del Corpo di Polizia Municipale intensificherà i controlli, provvedendo alle contestazioni e alla verbalizzazione delle infrazioni. Dal 15 ottobre 2024, la rilevazione delle violazioni all’interno dell’area pedonale, attraverso le due telecamere, diventerà permanente e i verbali di contravvenzione saranno emessi automaticamente.