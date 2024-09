Conclusione dei lavori per il tratto Bronte-Adrano della SS 284 prevista per Luglio 2025

La fine dei lavori per il secondo lotto del tratto Bronte-Adrano della Strada Statale 284 è fissata ufficialmente per luglio 2025. Entro questa data, gli automobilisti potranno finalmente percorrere il nuovo tracciato, lasciandosi alle spalle quello vecchio e tortuoso. Lo ha annunciato l’Anas durante un incontro tenutosi presso la base logistica del cantiere, alla presenza di diverse figure politiche e istituzionali, tra cui l’on. Anthony Barbagallo, capogruppo Pd nella Commissione Trasporti della Camera, e l’on. Paolo De Micheli, ex ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All’incontro erano presenti anche il sindaco di Bronte, Pino Firrarello, e l’ex sindaco Graziano Calanna, oltre a rappresentanti dei Circoli Pd di Adrano e Bronte. Anas e Donati Spa, l’azienda responsabile della realizzazione dell’opera, hanno mostrato un video che evidenziava come la maggior parte dei lavori siano ormai prossimi al completamento. Attualmente, le operazioni principali riguardano la costruzione del viadotto Granatello vicino Adrano, mentre si procede alla copertura della galleria artificiale Cannatella e al completamento della galleria Naviccia.

Secondo l’ingegnere Maria Coppola, responsabile del procedimento per Anas, tutto sarà completato entro luglio 2025. Coppola ha spiegato che i ritardi registrati rispetto alla tabella di marcia iniziale sono dovuti all’emergenza Covid-19 e alla guerra in Ucraina.

L’opera, finanziata con 66 milioni di euro, comprende due gallerie artificiali (Cannatella e Naviccia) e due viadotti (Giordano e Granatello), ed è parte di un ampio programma di modernizzazione infrastrutturale. Una volta completato, il nuovo tracciato, lungo 3.750 metri, migliorerà la sicurezza e ridurrà i tempi di percorrenza, con l’eliminazione delle tortuosità e degli accessi a raso.

Il progetto fa parte dell’Accordo di Programma Quadro e sarà seguito dall’ammodernamento del tratto successivo da Adrano a Paternò, attualmente in fase di progettazione.