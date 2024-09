Spampinato rinuncia al seggio di Consigliere Comunale e resta alla presidenza del Terzo Municipio

Maria Grazia Spampinato ha preso la sua decisione definitiva: resterà alla guida del Terzo Municipio di Catania. Dopo giorni di incertezze e discussioni, la rinuncia al seggio nel consiglio comunale di Misterbianco è stata formalmente comunicata, ponendo fine all’impasse istituzionale che aveva creato agitazione nel centrodestra etneo.

La notizia è stata diffusa dal sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, che ha annunciato la decisione dell’esponente della nuova Democrazia Cristiana di Salvatore Cuffaro. “Il presidente del consiglio, Lorenzo Ceglie, mi ha informato di aver ricevuto, nella serata di venerdì, una PEC in cui Maria Spampinato comunica la sua rinuncia alla carica di consigliere comunale. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di proseguire il suo impegno come presidente del III Municipio di Catania. La rinuncia sarà formalizzata in consiglio”, ha dichiarato Corsaro.

Il sindaco ha spiegato di aver seguito la vicenda da spettatore, rispettando le dinamiche interne alla sua maggioranza. “È stata una questione che riguardava le valutazioni personali dell’interessata e le eventuali considerazioni interne ai partiti della nostra coalizione. In qualità di sindaco, ho ritenuto naturale e giusto non intervenire”, ha aggiunto Corsaro.

Infine, Corsaro ha voluto augurare buon lavoro alla presidente Spampinato, ringraziandola per il suo contributo offerto nel 2021, e ha formulato i migliori auguri alla dottoressa Lucrezia Patti, che presto entrerà in carica come consigliere comunale.