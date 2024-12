Catania: due serre di marijuana in camera da letto, arrestato un 36enne grazie al fiuto del cane Maui

Una scoperta insolita quella fatta dalla Polizia di Stato di Catania: un uomo di 36 anni è stato arrestato per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti dopo che il cane antidroga Maui ha segnalato la presenza di marijuana in un appartamento di via delle Medaglie d’Oro.

Durante un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Catania, insieme alle unità cinofile, hanno effettuato un controllo nello stabile. Giunti al secondo piano, il fiuto infallibile di Maui ha portato gli agenti a insospettirsi di un appartamento.

Il proprietario, contattato telefonicamente, ha tentato di sottrarsi al controllo dichiarando di trovarsi fuori sede e di non poter aprire la porta. Gli agenti, però, non si sono fermati e hanno insistito affinché l’uomo si recasse immediatamente sul posto.

Una volta arrivato e aperta la porta, la sorpresa: nella camera da letto, anziché un luogo di riposo, c’erano due serre indoor per la coltivazione di marijuana, complete di impianti di ventilazione, areazione e lampade. I poliziotti hanno trovato anche una pianta di marijuana alta 1,70 m con un’infiorescenza di circa 2,130 kg, oltre a vario materiale per il confezionamento della sostanza.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Si ricorda che, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’operazione conferma ancora una volta l’efficacia dei controlli sul territorio e del lavoro svolto dalle unità cinofile nella lotta contro il traffico di droga.