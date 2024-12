Catania: Due giovani arrestati per spaccio in via Capo Passero

L’attività di contrasto allo spaccio di droga non si ferma a Catania, dove i Carabinieri della Compagnia Fontanarossa, nell’ambito della campagna “Natale in Sicurezza”, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani catanesi di 22 e 24 anni. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri, mira a combattere il traffico di sostanze stupefacenti, una delle principali fonti di guadagno della criminalità organizzata.

L’arresto è avvenuto in via Capo Passero, al termine di un’attenta fase di monitoraggio e osservazione. I militari, dopo aver studiato i movimenti dei due pusher, hanno scoperto che si erano organizzati con un sistema ben collaudato: uno dei due gestiva il contatto con i clienti sotto i portici di una palazzina, mentre vedette erano incaricate di segnalare la presenza di “pericoli” come forze dell’ordine.

Durante l’operazione, i Carabinieri hanno agito in borghese, mimetizzandosi tra gli acquirenti a bordo di un’auto civetta. Approfittando della confusione causata dall’afflusso di clienti, i militari si sono avvicinati fingendosi normali compratori. Quando il 22enne ha mostrato loro diversi tipi di droga, vantandone la qualità, è scattato il blitz.

Una seconda squadra di Carabinieri, posizionata a distanza e pronta all’intervento, è entrata in azione immediatamente al segnale dei colleghi infiltrati. I due giovani spacciatori non hanno avuto nemmeno il tempo di fuggire: sono stati bloccati e messi in sicurezza in pochi istanti.

La successiva perquisizione ha portato al sequestro di:

• 31 dosi di crack,

• 24 dosi di cocaina,

• 5 dosi di marijuana,

oltre a 180 euro in contanti, ritenuti il guadagno dell’attività di spaccio. La droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato circa 1.800 euro.

Entrambi i giovani sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto. L’operazione rappresenta un nuovo colpo al traffico di stupefacenti in una zona sensibile come San Giovanni Galermo, dove i Carabinieri continuano a mantenere alta la pressione contro l’illegalità diffusa.