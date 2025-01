Catania, dimentica la figlia di 4 anni in un’area di servizio: denunciata una donna di 28 anni

Un episodio di grave disattenzione ha visto protagonista una donna di 28 anni, denunciata dalla Polizia di Stato per aver abbandonato la figlia di 4 anni in un’area di servizio nei pressi della tangenziale di Catania.

La bambina, visibilmente spaventata, è stata notata dagli agenti della squadra Volanti della questura etnea mentre vagava sola tra i distributori di carburante, durante un pattugliamento vicino all’aeroporto. I poliziotti si sono immediatamente avvicinati per metterla in sicurezza. Tranquillizzandola con domande adeguate e cercando di strapparle un sorriso, hanno raccolto informazioni utili per rintracciare la madre.

Le prime ricerche degli agenti si sono concentrate tra le auto in sosta e le persone presenti nel bar dell’area di servizio, ma senza successo. I dipendenti hanno raccontato di aver visto una donna entrare da sola per pagare il carburante, senza la bambina. Con l’aiuto delle immagini delle telecamere di sorveglianza e le descrizioni fornite dalla piccola, gli agenti hanno esteso le ricerche tramite la sala operativa.

Dopo circa un’ora, la madre è tornata all’area di servizio per cercare la figlia, trovandola a bordo della volante. Interrogata dagli agenti, la donna ha dichiarato di essersi accorta dell’assenza della bambina solo dopo essere arrivata in centro città.

La 28enne è stata denunciata per abbandono di minore. Inoltre, è emerso che guidava senza patente e il veicolo era privo di copertura assicurativa, circostanze che le sono costate una multa e il sequestro del mezzo.

Un episodio che sottolinea l’importanza di un’attenzione costante verso i minori, la cui sicurezza deve sempre essere una priorità.