Catania celebra San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato, con una giornata di riconoscimenti e solidarietà

Anche quest’anno, il 29 settembre, la Polizia di Stato ha celebrato San Michele Arcangelo, suo Santo Patrono. A Catania, le celebrazioni sono iniziate con una messa solenne presso la Chiesa di San Michele Arcangelo ai Minoriti, in via Etnea, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Luigi Renna. Alla cerimonia erano presenti le massime autorità civili, militari e religiose, insieme a numerosi poliziotti, sia in servizio che in quiescenza, accompagnati dalle loro famiglie.

Durante il suo discorso, il Questore di Catania ha sottolineato l’importanza del ruolo della Polizia di Stato, ispirandosi alla figura di San Michele Arcangelo. “San Michele rappresenta per noi una guida. Come lui, siamo chiamati ogni giorno a usare la forza con giudizio, moderazione e rispetto. La nostra ‘spada’ è l’impegno costante a proteggere la dignità delle persone e a difendere i diritti di ciascun cittadino”, ha dichiarato il Questore. Ha inoltre ribadito come la Polizia di Stato sia una presenza costante e rassicurante per la comunità, pronta a proteggere e ascoltare.

Al termine della messa, i ragazzi del Centro Diurno Diffuso di Catania e dell’Oratorio Salesiano “San Filippo Neri” hanno regalato alle autorità dei disegni e piccoli lavoretti, un gesto simbolico per sottolineare l’importanza del bene contro il male, un valore incarnato da San Michele.

Le celebrazioni hanno proseguito con il Family Day, un evento di condivisione tenutosi al teatro “Mario Sangiorgi”, dove il Questore ha consegnato riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti in operazioni di polizia giudiziaria e soccorso pubblico. Sono state inoltre consegnate medaglie di commiato al personale recentemente collocato in quiescenza, in segno di riconoscenza per il servizio prestato.

La giornata è stata arricchita dalle esibizioni musicali dell’orchestra “Musicainsieme a Librino” e del Coro dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che hanno offerto momenti emozionanti al pubblico presente.

Il Premio San Michele, assegnato ai poliziotti che si sono distinti in operazioni fuori servizio, è stato consegnato durante l’evento. Quest’anno, tra i premiati, anche il Questore di Catania, Giuseppe Bellassai.

A completare la giornata, un’esposizione di mezzi e attrezzature della Polizia di Stato nella splendida cornice di Piazza Manganelli, con la partecipazione delle unità cinofile, a cavallo e del Nucleo Artificieri. Un autoemoteca dell’Associazione Fratres, insieme all’Associazione Donatorinati, ha inoltre raccolto donazioni di sangue, sottolineando l’importanza della solidarietà e del servizio alla comunità.

Questa giornata di celebrazioni non solo ha onorato il Santo Patrono della Polizia, ma ha anche promosso la cultura della legalità e della vicinanza ai cittadini, con la Polizia di Stato che si conferma sempre più un punto di riferimento di sicurezza e protezione per tutti.