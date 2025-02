Catania, 180 milioni per la riqualificazione del quartiere San Cristoforo

Un’importante opportunità di sviluppo per il quartiere San Cristoforo di Catania arriva con l’approvazione alla Camera del Decreto “Misure Organizzative Urgenti per Fronteggiare Situazioni di Particolare Emergenza e per l’Attuazione del PNRR”, che prevede un investimento complessivo di 180 milioni di euro destinati a progetti di riqualificazione in diverse città italiane. Di questa somma, 25 milioni di euro saranno impiegati tra il 2024 e il 2027 per interventi di miglioramento urbano e sociale nel quartiere catanese.

Ad annunciare il finanziamento è il deputato di Fratelli d’Italia, Francesco Ciancitto, che ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa per il territorio. Secondo il parlamentare, si tratta di un passo concreto per migliorare la qualità della vita dei residenti di San Cristoforo, un’area che da troppo tempo necessita di interventi strutturali e di maggiore attenzione istituzionale. Il piano di investimenti prevede la distribuzione dei fondi in tre fasi: 100 milioni di euro nel 2025, 50 milioni nel 2026 e 30 milioni nel 2027, con risorse destinate alla riqualificazione urbana, al miglioramento dei servizi, alla creazione di spazi sociali e all’aumento della sicurezza e della qualità della vita.

Ciancitto ha sottolineato come questo intervento rappresenti un segnale forte da parte del Governo, impegnato a garantire uno sviluppo più equo e sostenibile per il capoluogo etneo. Ha inoltre evidenziato come l’obiettivo sia quello di rendere San Cristoforo un luogo più vivibile per i suoi abitanti, contrastando il degrado e restituendo alla comunità spazi migliori e servizi più efficienti. Ha infine espresso la sua gratitudine nei confronti del Governo per aver dato ascolto alle esigenze del territorio e ha assicurato il massimo impegno per la realizzazione di questi progetti, che potranno avere un impatto positivo e duraturo su tutta la città di Catania.