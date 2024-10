Cantiere Metropolitana di Catania: Micro-cariche per ultimare il pozzo di servizio della galleria

Proseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione della tratta metropolitana Nesima – Misterbianco Centro, eseguiti dalla CMC di Ravenna. Dal 6 novembre fino al 22 dicembre, il cantiere a Misterbianco, in particolare nella zona di C.so Carlo Marx, sarà teatro di esplosioni controllate di micro-cariche, necessarie per l’avanzamento delle operazioni di scavo e costruzione del pozzo di servizio della galleria.

Micro-cariche e apertura equilibratrice

Le attività in programma riguardano la realizzazione del cosiddetto “pozzo di servizio”, tecnicamente denominato Apertura Equilibratrice n. 6. Questo cunicolo avrà un ruolo chiave per l’aerazione della galleria e per garantire la sicurezza, con la predisposizione di una scala antincendio. Le esplosioni delle micro-cariche avverranno in orario diurno, esclusivamente nei giorni feriali, per minimizzare l’impatto acustico e ambientale.

Sicurezza e avvisi alla popolazione

La sicurezza e l’informazione dei residenti nelle aree circostanti il cantiere sono una priorità per l’impresa CMC di Ravenna. Prima di ogni esplosione, la popolazione sarà avvertita in modo chiaro e tempestivo attraverso una ronda di personale dotato di megafono, che percorrerà tre volte le vie principali dell’area, avvisando dell’inizio e della fine di ciascuna operazione di “volata”. Seguiranno ulteriori segnali acustici sul posto per confermare la conclusione delle operazioni in sicurezza.

Impatto sulla viabilità e sulla quotidianità

L’area coinvolta dai lavori si trova su C.so Carlo Marx, in direzione Misterbianco, all’altezza del civico n. 100. Gli interventi in corso comporteranno una temporanea modifica della routine quotidiana per i residenti e i frequentatori dell’area. Tuttavia, l’obiettivo di queste operazioni è assicurare il completamento di un’infrastruttura moderna ed efficiente, che contribuirà a migliorare la mobilità dell’intera area metropolitana.

L’impresa e le autorità locali ringraziano la popolazione per la pazienza e la collaborazione in questa fase cruciale dei lavori.