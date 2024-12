Bronte: la Polizia di Stato incontra gli anziani per prevenire le truffe

Nei giorni scorsi, presso il centro ricreativo per anziani di Bronte, la Polizia di Stato ha presentato il vademecum “Insieme, per la sicurezza”, un’iniziativa promossa dalla Questura di Catania per offrire consigli pratici e suggerimenti utili a prevenire truffe e raggiri, soprattutto a danno delle categorie più vulnerabili.

L’incontro fa parte di una campagna di sensibilizzazione già avviata nel capoluogo etneo e in diversi comuni della provincia. Questa campagna mira a informare e proteggere anziani e cittadini esposti al rischio di truffe, attirando un’ampia partecipazione e interesse.

Durante l’incontro, il dirigente del Commissariato di Adrano e i suoi collaboratori hanno illustrato le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori, soffermandosi sulle strategie per evitarle. Tra le frodi più frequenti, è stata menzionata la truffa del finto poliziotto o avvocato, in cui vengono richieste somme di denaro come cauzione per la presunta liberazione di un familiare. Gli agenti hanno anche fornito consigli per acquisti online sicuri, sottolineando l’importanza di scegliere siti certificati e utilizzare carte ricaricabili per minimizzare i rischi.

È stato dedicato spazio anche alle truffe da strada, come la frode dello specchietto rotto o dell’animale domestico investito, tutte accomunate dall’immediata richiesta di risarcimento. In ogni caso, i poliziotti hanno ribadito la necessità di non cedere alle richieste e di contattare subito il numero unico di emergenza per l’intervento delle autorità.

Un tema importante affrontato durante l’incontro è stato il supporto offerto dall’applicazione YouPol, che consente ai cittadini di segnalare reati o comportamenti sospetti in modo semplice e, se necessario, anonimo. Gli agenti hanno sottolineato l’importanza di denunciare ogni tentativo di truffa, superando qualsiasi senso di vergogna, per permettere alla Polizia di intervenire rapidamente e prevenire ulteriori reati.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività di prossimità della Polizia di Stato, che puntano a rafforzare il legame con il territorio e la fiducia dei cittadini. Grazie a queste campagne, è stato possibile sensibilizzare molti anziani e raccogliere il frutto di un impegno costante nella prevenzione e tutela della sicurezza.