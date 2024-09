Beni Confiscati: 12 proprietà restituite alla collettività con nuovi progetti sociali

Dodici fabbricati e terreni confiscati alla criminalità organizzata verranno restituiti alla collettività grazie a otto nuovi progetti selezionati dalla Fondazione CON IL SUD. Questi progetti, nell’ambito della quinta edizione del bando “Beni Confiscati”, mirano a valorizzare i beni attraverso iniziative di natura sociale, culturale ed economica, garantendo sostenibilità nel lungo periodo. Le iniziative saranno distribuite in diverse regioni italiane: quattro in Campania, due in Calabria, uno in Sicilia e uno in Sardegna.

Con un finanziamento complessivo di oltre 3 milioni di euro, i progetti prevedono attività che promuovono il lavoro, l’integrazione e il sostegno alle persone in difficoltà, fornendo servizi alla comunità e percorsi di coesione sociale. Le iniziative includono strutture per accogliere persone con patologie neurodegenerative, progetti di inserimento lavorativo per giovani e persone con disabilità, e la creazione di spazi turistici e sociali che sensibilizzano sui temi della legalità.

Stefano Consiglio, presidente della Fondazione CON IL SUD, ha sottolineato l’importanza di affidarsi al terzo settore per la valorizzazione di questi beni, un modello che si è rivelato vincente nel corso degli anni. La Fondazione, infatti, ha già riqualificato 86 beni confiscati per un totale di oltre 1,8 milioni di metri quadri, rendendoli risorse attive per i cittadini.

Tra le iniziative previste ci sono anche laboratori artistici, sartorie sociali, strutture ricettive etiche e un parco avventura con percorsi educativi sulla legalità e l’integrazione. Questi progetti non solo recuperano beni confiscati, ma rappresentano un modello di sviluppo inclusivo e sostenibile per le comunità locali.