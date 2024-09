Controlli Interforze a Catania: sicurezza rafforzata nel fine settimana tra movida e prevenzione

Nel fine settimana appena trascorso, i controlli interforze sono stati intensificati a Catania, su disposizione del Questore. In linea con le direttive del Ministro dell’Interno e quanto stabilito nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Catania, è stata pianificata un’ampia attività di vigilanza nelle zone più frequentate della città. Durante un tavolo tecnico in Questura, le forze di polizia hanno definito le modalità operative per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative.

Gli agenti della Questura, coadiuvati dalla Polizia Scientifica, dal Reparto Mobile e dalla Polizia Locale, hanno svolto pattugliamenti fissi e dinamici, con particolare attenzione alle aree centrali come Piazza Federico di Svevia, sede di un evento musicale, e Piazza Nettuno, frequentata soprattutto da famiglie e bambini.

Le attività di controllo si sono estese dal centro storico (Piazza Vincenzo Bellini, via Sangiuliano, via Landolina e altre) fino al lungomare, dove la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno assicurato un costante pattugliamento per tutta la notte. L’obiettivo era vigilare sul comportamento delle persone presenti, prevenire reati legati allo spaccio di droga e contrastare l’abuso di alcolici tra i giovani.

Particolare attenzione è stata riservata al rispetto del Codice della Strada in Piazza Nettuno, con sanzioni per mancato uso del casco e violazioni relative alla sosta. Anche i controlli amministrativi agli esercenti della zona sono stati effettuati dalla Polizia Locale-Annona. Nel complesso, sono state identificate 237 persone, di cui 31 con precedenti penali, e controllati 126 veicoli, con numerose sanzioni elevate per infrazioni come guida senza casco, senza assicurazione o senza revisione.

Pugno duro anche contro i parcheggiatori abusivi: multati un 58enne catanese e un 26enne di origine rumena, sorpresi rispettivamente in via Plebiscito e Piazza Manganelli. Un 44enne catanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per aver violato il provvedimento Dacur che gli vietava l’accesso a via Dusmet e alle vie limitrofe.

Anche i Carabinieri, con l’impiego di equipaggi del Nucleo Radiomobile e delle Compagnie di Fontanarossa e Piazza Dante, hanno eseguito controlli nelle zone di San Cristoforo, Castello Ursino, Piazza Europa e Lungomare Ognina e Kennedy. L’azione era volta a prevenire la criminalità diffusa, lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori. In particolare, sono state riscontrate 15 violazioni del Codice della Strada per un importo complessivo di 5.000 euro.

Nel contrasto alla guida senza casco, sono stati sequestrati due motoveicoli e sanzionati i conducenti, giovani catanesi di 22 e 25 anni. Grazie a questa capillare attività di vigilanza, la movida notturna ha potuto svolgersi in tranquillità, prevenendo il parcheggio selvaggio e la guida pericolosa.

Inoltre, i posti di controllo del Nucleo Radiomobile nel centro storico non hanno riscontrato casi di guida in stato di ebbrezza, con tutti i conducenti risultati sobri. Le perquisizioni personali per contrastare lo spaccio di stupefacenti, svolte nella zona di Castello Ursino, non hanno rilevato irregolarità.

La presenza delle forze dell’ordine ha garantito un’efficace deterrenza ai fenomeni di illegalità, assicurando il sereno svolgimento della vita notturna in città.