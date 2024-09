Lungomare Fest: ancora pienone con rollerblade, skateboard e tanti giochi per i più piccoli

Il “Lungomare Fest” è un appuntamento con eventi sportivi, ricreativi e di rispetto per l’ambiente che si rinnova ogni volta, attraendo centinaia di famiglie con animazioni sul lungomare roccioso, da piazza Europa a piazza Mancini Battaglia.

Ieri, in particolare, è stata una festa dello sport che ha entusiasmato adulti, ragazzi e bambini con il pattinaggio a rotelle ma anche con una gara podistica e camminate lungo il fronte mare, iniziative promosse nell’ambito del programma Sport city 2024 che, oltre al lungomare, ha riguardato anche la zona di Vulcania, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Catania e dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Nel lungomare senza automobili si è celebrato il “Roller day”, spettacolare esibizione di pattinaggio freestyle, che ha appassionato un grande pubblico nella rinomata piazza Franco Battiato, con atleti di caratura nazionale, interpreti di spettacolari gesti sportivi tra agilità e passione. E, grazie alla guida degli istruttori della Federazione italiana sport rotellistici, per l’intera giornata i cittadini hanno potuto pattinare in sicurezza o andare in bici sullo splendido fronte mare.

Non sono stati pochi, soprattutto tra i ragazzi, quelli che hanno utilizzato gli skateboard, partecipando a giochi ed esibizioni promosse dalle società sportive di pattinaggio presenti. Tanti anche i balli di gruppo sui pattini, oltre agli ormai consueti circuiti ludici e giochi adatti per i più piccoli, con l’allestimento di campi di badminton, tamburelli, calcio e hockey a rotelle, allo scopo di abituarli fin da giovanissimi alla pratica sportiva, a cura di Sport e Salute e in sinergia al Coni regionale.

Inoltre, Gema Spa, in collaborazione con CleanUp Sicily, ha promosso la corretta raccolta differenziata anche al Lungomare Fest. Lo stand di Gema Spa in piazza Franco Battiato ha visto un afflusso costante di grandi e piccini fin dalle prime ore della giornata, con l’obiettivo di “testare” la reale conoscenza dei cittadini su regole e modalità della separazione dei rifiuti. I risultati non sono mancati, con grande partecipazione e interesse dimostrati dai cittadini.

«Una splendida giornata di svago e divertimento** – ha commentato l’assessore allo Sport Sergio Parisi, presente al lungomare per l’intera giornata – con tanti cittadini che ancora una volta hanno apprezzato la scelta dell’amministrazione comunale di mettere insieme la chiusura al traffico veicolare con gli eventi e le attrazioni soprattutto sportive, grazie anche allo straordinario impegno del vicepresidente regionale del Coni Enzo Falzone. Peraltro – ha aggiunto Parisi – l’interdizione ai veicoli questa domenica ha riguardato anche gran parte del centro storico, in concomitanza con la settimana della mobilità sostenibile. Considero questa giornata una festa dello sport, vero e proprio prologo all’importante Trofeo dello sport che i primi di ottobre condurrà a Catania migliaia di atleti da tutta Italia, con l’annunciata presenza il 4 ottobre del Capo dello Stato».