Catania balla sotto le stelle: successo di pubblico e DJ storici in Piazza Federico di Svevia

Catania si è ritrovata di nuovo a ballare in piazza, precisamente a Piazza Federico di Svevia, per un evento dal sapore nostalgico intitolato “pomeriggio giovani”. Una folla variegata, composta da professionisti, amici, famiglie e persone ormai “anta”, si è riunita davanti alla maestosità del Castello Ursino per rivivere le atmosfere musicali del passato. Medici, avvocati, insegnanti, imprenditori e politici hanno temporaneamente lasciato da parte i loro ruoli abituali per immergersi nell’atmosfera “boomer”.

Questo evento, organizzato dal Comune, ha attirato oltre 4.000 persone. È il secondo appuntamento di questo tipo, dopo il debutto estivo di giugno. La manifestazione gratuita è stata ideata per celebrare la fine della stagione estiva e valorizzare la zona pedonale di Piazza Federico di Svevia. La musica che ha segnato un’epoca è stata la protagonista, riportando tutti indietro nel tempo grazie alla partecipazione di numerosi DJ storici.

Alla consolle si sono alternati artisti come Nuccio Giuffrida, Fabio Ruggiero, Francesco Lamiani, Luca Mangano, JJ Faro e molti altri, creando un’atmosfera coinvolgente che ha fatto cantare e ballare i partecipanti per ore, nonostante qualche residente abbia espresso malumore per l’evento.

Tra la folla spiccava anche il sindaco Enrico Trantino, che ha partecipato con entusiasmo. Commentando l’evento sui social, ha dichiarato: “Quel che per qualcuno è panem et circenses, per oltre 4.000 persone è stata voglia di stare insieme e divertirsi. Grazie ai 19 DJ che si sono alternati in consolle con la selezione boomer e non solo, a Barbara Mirabella per il prezioso aiuto, e a chi ha partecipato contagiando la piazza di bella energia. Questa è la dimostrazione che la pedonalizzazione non provoca la desertificazione di Piazza Federico di Svevia.”

Non tutti, però, hanno accolto l’iniziativa con lo stesso entusiasmo. Alcuni residenti, come Cristina, si sono lamentati del rumore e del caos sotto casa, mentre alcuni hanno palesemente detto: “Catania è questa, una città che fa del suo meglio senza aspettarsi miracoli. Finalmente abbiamo un sindaco che cerca di fare il possibile”.

La serata si è conclusa sulle note di “We are the world”, con una promessa: gli organizzatori sono già al lavoro per una “winter edition”, prevista per la fine di dicembre.