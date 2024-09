Incidente stradale nel Catanese: muore 15enne, tre giovani gravemente feriti

Un tragico incidente stradale è avvenuto all’alba sulla Strada Statale 288, tra il bivio di Iannarello e il Comune di Ramacca, nel Catanese. Un’auto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Paternò, che hanno prestato soccorso ai giovani, rimasti incastrati nell’abitacolo del veicolo. Purtroppo, un ragazzo di soli 15 anni è morto sul colpo, mentre gli altri tre passeggeri, gravemente feriti, sono stati trasportati d’urgenza con le ambulanze del 118 negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania.

I Carabinieri delle stazioni di Palagonia e Ramacca sono intervenuti per eseguire gli accertamenti di rito e chiarire le dinamiche dell’incidente.