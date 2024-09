Arrestato 62enne a Catania per spaccio di droga: usava casa come deposito

L’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha portato all’arresto di un 62enne catanese, già pregiudicato, che utilizzava la sua abitazione di via Mulini a Vento, nel quartiere San Cristoforo, come deposito per la droga. L’immobile si trova in un labirinto di strade affacciate su via Plebiscito, zona tristemente nota per episodi di criminalità.

L’arresto è stato il risultato di una mirata attività investigativa che ha permesso di accertare come l’uomo avesse avviato un lucrativo commercio di cocaina, ricevendo i suoi clienti nei pressi della propria abitazione. Dopo aver concordato il prezzo e la quantità di droga, l’uomo si recava in casa per prelevare le dosi già confezionate, pronte per la consegna.

L’operazione decisiva è scattata nel pomeriggio, quando i Carabinieri, monitorando discretamente i movimenti del sospetto, lo hanno sorpreso mentre riceveva denaro da alcuni acquirenti, che si sono intrattenuti con lui solo per pochi secondi. Avendo intuito che si trattava di una transazione di droga, gli investigatori hanno deciso di intervenire immediatamente.

Una volta intascati i soldi, il 62enne è rientrato in casa lasciando la porta aperta, circostanza che ha consentito ai Carabinieri di agire senza ostacoli. Sono quindi entrati nell’abitazione, sorprendendo l’uomo mentre rovistava in un borsello appeso all’attaccapanni. All’interno del marsupio, i militari hanno trovato tre pezzi di cocaina in pietra, uno dei quali pesava oltre 20 grammi.

La perquisizione dell’appartamento ha portato alla scoperta di ulteriori prove del reato: nella cucina erano presenti strumenti utilizzati per il confezionamento e la lavorazione della droga, tra cui una bilancia, forbici sporche di cocaina, un accendino e diverse bustine di plastica, oltre a 135 euro in contanti, probabile provento dello spaccio.

Evidente la dinamica dell’attività illecita, con l’uomo che utilizzava la sua abitazione come deposito per la droga destinata allo spaccio nella zona sottostante. Il 62enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, è stato trasferito in custodia cautelare presso il carcere di Catania Piazza Lanza.