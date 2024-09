Polo Unico dell’Innovazione di Palermo: il contributo di Digitrend e l’evoluzione del progetto

Il Polo Unico dell’Innovazione di Palermo continua a evolversi con il contributo di Digitrend. L’iniziativa mira a creare un soggetto unico in città, coinvolgendo i privati in partnership con il settore pubblico per formare un ecosistema di relazioni tra attori chiave dell’innovazione.

La prima riunione operativa si è tenuta all’inizio dell’estate, con la partecipazione di Biagio Semilia, CEO di Digitrend, che ha lanciato la piattaforma Innovation Island, una community dedicata all’innovazione e alle startup. Digitrend sta anche organizzando la seconda edizione del Premio Innovazione Sicilia, prevista per il 21 novembre 2024.

Gli obiettivi del Polo Unico coincidono con quelli di Digitrend, come confermato da Semilia su Il Sole 24 Ore: “Il progetto del Comune è in linea con i nostri obiettivi: far crescere la rete di innovatori e startup, creando un sistema imprenditoriale innovativo che si integri con la strategia della Regione Siciliana per l’innovazione”.

Il Polo Unico avrà sede nello Spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali alla Zisa e sarà aperto a tutti gli attori dell’innovazione interessati a partecipare, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto innovativo locale.

L’assessore all’Innovazione digitale, Fabrizio Ferrandelli, ha espresso soddisfazione per il network creato, dichiarando: “Il vero obiettivo è creare un ecosistema di relazioni che consenta a ogni partecipante di essere protagonista delle politiche dell’innovazione per la città. Questo è un percorso in progress, aperto a nuove sfide: la parte migliore deve ancora arrivare”.