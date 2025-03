Arrestato 39enne sudamericano a Catania con cocaina, crack e marijuana

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 39enne sudamericano, domiciliato in via Umberto, con l’accusa di detenere e spacciare sostanze stupefacenti. L’intera operazione si colloca nell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio, che i militari dell’Arma stanno portando avanti capillarmente sul territorio.

Secondo le ipotesi investigative, l’uomo avrebbe avviato un lucroso commercio di droga, concordando la tipologia, il prezzo e il quantitativo con i propri clienti in piazza Iolanda, per poi recuperare le dosi dal suo appartamento in via Umberto e consegnarle. Per verificare questi sospetti, i Carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione in abiti civili, tenendolo d’occhio a distanza. Il momento giusto per intervenire si è presentato quando i militari hanno notato il 39enne, dopo aver ricevuto un’ordinazione, dirigersi verso l’abitazione per prelevare lo stupefacente. Una volta bloccato davanti al portone, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione all’interno dell’appartamento, situato al secondo piano.

Nel soggiorno, dentro un cassetto, sono state rinvenute due buste contenenti 200 grammi di cocaina, un sacchetto con 10 grammi di crack e una confezione da 50 grammi di marijuana, già suddivisi in dosi e potenzialmente in grado di fruttare oltre 15.000 euro. Gli investigatori hanno inoltre sequestrato un bilancino digitale di precisione e vario materiale per il confezionamento. L’uomo, fermo restando il principio di presunzione di innocenza valido fino a condanna definitiva, è stato quindi posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.