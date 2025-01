Tentate rapine e lesioni a due donne: misura cautelare per un 41enne a Catania

Secondo l’accusa, un uomo di 41 anni sarebbe responsabile di due tentate rapine aggravate e lesioni personali aggravate avvenute a settembre scorso, nel centro di Catania. La Polizia ha eseguito, il 16 gennaio scorso, una misura cautelare emessa tre giorni prima dal Gip del Tribunale di Catania.

Il primo episodio si è verificato in pieno giorno: una donna che camminava da sola è stata strattonata violentemente per la maglietta da un uomo in scooter che ha tentato di rubarle la borsa, senza riuscirci. Nel pomeriggio dello stesso giorno e nella stessa strada, un’altra donna è stata avvicinata con modalità simili. Anche in questo caso, il tentativo di scippo è fallito, ma la vittima è caduta a terra riportando lesioni.

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire i due episodi e di risalire al presunto responsabile, ora sottoposto alla misura cautelare.