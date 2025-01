Giuseppe Musumeci pronto a giurare come assessore: nuova nomina nella giunta Trantino

Oggi alle 12, Giuseppe Musumeci giurerà come assessore alle Attività produttive, artigianato e commercio nella giunta del sindaco di Catania, Enrico Trantino. La nomina segna un ulteriore passaggio all’interno del partito di Matteo Salvini in Sicilia, dopo le dimissioni di Giuseppe Gelsomino da assessore, che ha scelto di restare consigliere comunale transitando nel gruppo Misto. Musumeci, politico cresciuto nell’entourage del deputato regionale Luca Sammartino, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta.

