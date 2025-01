Riorganizzazione al vertice di Asec Trade: Maria Pagano nuova presidente, affiancata da Marletta e Filippino

Cambio ai vertici di Asec Trade, società partecipata dal Comune che gestisce la fornitura di gas e energia elettrica. Alla guida subentra l’avvocato Maria Pagano, conosciuta come Valeria, che assume la presidenza dopo le dimissioni di Giovanni La Magna e del consigliere Massimiliano Giacco. La nuova leadership è stata approvata durante l’assemblea dei soci. Al fianco di Pagano entrano nel Consiglio Giovanni Marletta e Fabio Filippino.

Pagano, avvocato tributarista con esperienza in uno studio associato di rilievo, ha 44 anni ed è alla sua prima esperienza in ambito amministrativo pubblico. Nel 2023 si era candidata nella lista “Trantino Sindaco”, senza risultare eletta.

«Ho trovato un clima collaborativo – ha dichiarato Pagano a La Sicilia – e nei prossimi giorni ci concentreremo sull’analisi dei dati e sulla pianificazione dei progetti, per proseguire il lavoro svolto egregiamente dal mio predecessore e rilanciare ulteriormente l’azienda».

Tra le ipotesi per le nuove nomine, era emersa la possibilità di affidare un ruolo a un professionista legato a Fratelli d’Italia. La scelta è ricaduta su un nome ritenuto idoneo per «professionalità», come sottolineato dal consigliere comunale Giovanni Curia, esponente della lista “Trantino Sindaco”.

Giovanni La Magna, tracciando un bilancio del suo mandato, ha dichiarato: «Lascio un’azienda in salute e in crescita. Abbiamo ampliato le attività, passando dalla sola commercializzazione del gas all’offerta di energia elettrica su scala nazionale. Sono certo che il nuovo Consiglio di amministrazione, composto da persone preparate e competenti, garantirà la continuità e il successo dell’azienda».

Asec Trade, attiva in un settore liberalizzato e in rapida evoluzione, punta su una struttura aziendale giovane e flessibile e sull’attenzione al cliente, elementi fondamentali per mantenere un vantaggio competitivo. L’azienda serve attualmente circa 43mila clienti, fornendo 30 milioni di metri cubi di gas naturale e 15 milioni di kWh di energia elettrica.

Le prossime sfide della nuova governance includono l’adattamento ai rincari stagionali legati ai costi energetici e la definizione di ulteriori strategie per consolidare la posizione sul mercato.

Rimangono aperte, invece, le decisioni relative alle partecipate Amts e Scmc (ex Pubbliservizi). Domani è in programma l’assemblea dei soci dell’Azienda metropolitana trasporti e sosta, in cui si prevede la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tra i candidati al vertice spicca l’imprenditore Fabio Taccia, vicino a Giuseppe Castiglione, mentre Giacomo Bellavia potrebbe assumere un nuovo incarico alla guida di Scmc.

«È gratificante che si parli di me – ha affermato Bellavia a La Sicilia – segno che il lavoro svolto è stato apprezzato, anche se al momento non ci sono certezze sul mio futuro ruolo».