Paura a Paternò, candelora si spezza durante la festa di Santa Barbara

Attimi di paura durante la tradizionale processione di Santa Barbara: una candelora si è improvvisamente spezzata in due a causa del dislivello di un tombino. Nessun fedele è rimasto ferito.

Momenti di tensione a Paternò, nel Catanese, dove la festa in onore di Santa Barbara ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Nel corso della processione, una delle storiche candelore – l’imponente struttura lignea che rappresenta un simbolo identitario di devozione e tradizione popolare – si è improvvisamente spezzata in due. L’incidente è avvenuto lungo via Circumvallazione. Secondo quanto ricostruito, il portatore del cereo avrebbe messo un piede in fallo a causa del dislivello provocato da un tombino. La perdita di equilibrio ha generato un brusco movimento, sufficiente a compromettere la stabilità della candelora e a causarne la rottura.

Nonostante il forte boato e lo spavento dei presenti, nessun fedele è rimasto ferito. Gli organizzatori, insieme ai responsabili della sicurezza, hanno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza l’area e a far arretrare i partecipanti per evitare ulteriori rischi. La candelora danneggiata è stata esclusa dalla restante parte della processione e successivamente rimossa con l’ausilio di un carro attrezzi, per essere collocata in un luogo sicuro in attesa delle necessarie verifiche strutturali.

L’episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni del manto stradale e sulla necessità di garantire percorsi sicuri durante le celebrazioni religiose che coinvolgono manufatti così pesanti e delicati.

