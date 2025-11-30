Dramma a Catania: perde il controllo dell’auto e muore, grave il figlio 14enne

Tragedia nella tarda mattinata di oggi in via Palermo, a Catania, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita e il figlio di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto procedeva in direzione sud quando, con ogni probabilità a causa della velocità sostenuta o di una perdita di controllo, avrebbe urtato lo spartitraffico all’incrocio con via Rosano. L’impatto ha provocato il capovolgimento del veicolo, finito poi contro un muro.

Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Municipale e di due ambulanze del 118, allertate dai residenti che hanno assistito alla scena. Le condizioni del 38enne sono apparse da subito gravissime: l’uomo è stato trasportato in ospedale, ma è deceduto durante il tragitto.

Il figlio, rimasto ferito in modo serio, è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato. I sanitari stanno monitorando costantemente le sue condizioni.

La Polizia Municipale ha avviato i rilievi per ricostruire esattamente la dinamica e stabilire eventuali responsabilità. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

