Movida sicura, controlli interforze tra centro e lungomare: sanzioni e sequestri

Un nuovo fine settimana di controlli coordinati nel centro storico di Catania, dove la Polizia di Stato ha guidato un articolato dispositivo interforze per garantire sicurezza, ordine pubblico e un sereno svolgimento della movida cittadina.

L’operazione, disciplinata con ordinanza del Questore di Catania e in continuità con quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto impegnati equipaggi della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Esercito nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, oltre al supporto tecnico della Polizia Scientifica.

I presìdi hanno interessato le principali aree della movida: piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, via San Filomena, via Gemmellaro, piazza Università e piazza Stesicoro, con controlli mirati sia ai flussi pedonali sia alla circolazione dei veicoli.

Nel corso delle attività sono state identificate 290 persone, di cui 72 con precedenti, e controllati 180 veicoli. Otto le violazioni del Codice della strada, tra cui tre per assenza della copertura assicurativa e cinque per guida senza casco, con il sequestro di 3 auto e il fermo amministrativo di 5 scooter.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza delle aree pedonali e ai gruppi di giovani, con controlli mirati alla prevenzione dell’uso di alcol e sostanze stupefacenti. Il dispositivo ha inoltre interessato alcune attività commerciali, dove sono state rilevate irregolarità amministrative: una sanzione è stata comminata al titolare di un locale in via Garibaldi per mancata esposizione della licenza.

Prosegue intensa anche l’attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi. Nel weekend ne sono stati individuati e sanzionati 9, con il sequestro delle somme illecitamente percepite. Si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine, operativi in via Mulino Santa Lucia, piazza Borsellino, via Raffineria, piazza Manganelli, piazza Majorana e via Dusmet. Per cinque di loro è scattata anche la denuncia per violazione del Dacur, mentre un 26enne di Augusta e un 37enne di Belpasso sono stati denunciati per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Catania.

Analoghi controlli sono stati condotti anche dall’Arma dei Carabinieri, con pattuglie della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile impegnate in posti di controllo in Piazza Federico di Svevia, Piazza Currò e Largo Rosolino Pilo. Identificate 124 persone e verificati 63 veicoli, 11 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

In totale sono state contestate 20 infrazioni al Codice della strada per un importo complessivo superiore a 16.000 euro, con decurtazione di 24 punti patente. Tra queste: guida senza patente, incauto affidamento, uso del cellulare alla guida, assenza di assicurazione e revisione, un caso di controsenso con sosta finale sulle strisce pedonali e la confisca di un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo.

Effettuati anche numerosi controlli con etilometro e drug-test: nessuna violazione è stata rilevata tra i 21 conducenti fermati. Parallelamente, le pattuglie hanno intensificato le verifiche antidroga nelle vie limitrofe a Piazza Duomo.

Il bilancio complessivo del weekend evidenzia un presidio costante e capillare delle forze dell’ordine, che ha consentito di prevenire criticità e garantire una movida ordinata, senza registrare disordini.

