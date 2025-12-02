Catania, al CNOS-FAP l’incontro “L’amore non uccide” contro la violenza di genere

Al CNOS-FAP dei Salesiani di Barriera studenti e istituzioni insieme per un confronto sul rispetto, sull’ascolto e contro ogni forma di violenza di genere.

CATANIA – Nella sede del CNOS-FAP dei Salesiani di Barriera si è svolto il primo appuntamento del ciclo di incontri formativi dedicati al tema «L’amore non uccide», iniziativa inserita nel programma didattico del Centro di Formazione Professionale e finalizzata alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’incontro ha coinvolto numerosi studenti e ha offerto un momento di riflessione autentica e partecipata grazie alla presenza di relatori di rilievo. Tra questi, l’ex prefetta Maria Carmela Librizzi, che ha invitato i giovani a coltivare sin da subito il rispetto verso la donna, tanto nei rapporti familiari quanto nella vita sociale; il dott. Salvatore Montemagno, dirigente capo della Polizia di Catania, che ha illustrato con linguaggio semplice e diretto le conseguenze penali dei reati legati alla violenza domestica e al femminicidio; e la sig.ra Giovanna Zizzo, madre della piccola Laura, la cui tragica uccisione per mano del padre ha segnato profondamente l’opinione pubblica nazionale. La sua testimonianza, intensa e dolorosa, ha suscitato una forte reazione emotiva tra gli studenti che affollavano il teatro della casa salesiana, confermando quanto il tema della violenza di genere sia oggi particolarmente sentito dai più giovani. Numerosi gli interventi, le domande e gli spunti di riflessione emersi nella parte conclusiva del dibattito. All’incontro hanno partecipato 30 studenti del Liceo Principe Umberto e 15 dell’Istituto Nautico, a testimonianza di un lavoro educativo condiviso e orientato al rispetto e alla legalità. Il direttore del CNOS-FAP di Barriera, don Giovanni D’Andrea, insieme a docenti e collaboratori, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, annunciando già la preparazione del prossimo convegno dedicato al tema della dispersione scolastica.