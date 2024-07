Paternò: case ai migranti irregolari, denunciato

La questione dell’alloggio per i migranti irregolari in Italia è un argomento complesso e multiforme che tocca diversi aspetti della società. L’Italia, come molti altri paesi europei, si trova di fronte alla sfida di gestire l’arrivo di migranti, tra cui molti non hanno documenti regolari. Questa situazione solleva questioni legali, umanitarie ed economiche che richiedono attenzione e soluzioni bilanciate.

Secondo i dati più recenti, l’Italia ospita oltre 5 milioni di migranti regolari e circa 500.000 irregolari. Questi ultimi sono individui che si trovano nel paese senza un valido permesso di soggiorno, il che li pone in una condizione di vulnerabilità legale e sociale. La presenza di migranti irregolari è una realtà che l’Italia ha affrontato per anni, e le politiche e le risposte a questa sfida sono in continua evoluzione.

A Paternò, i Carabinieri, hanno eseguito una attività di controllo straordinario del territorio volta a contrastare l’occupazione abusiva degli edifici in disuso. Le operazioni si sono svolte in particolare nel centro storico del paese, dove i Carabinieri sono intervenuti riscontrando la presenza di migranti irregolari all’interno di alcune abitazioni abbandonate. In particolare, i militari hanno accertato che 30 migranti, di cui 4 irregolari di nazionalità marocchina, per i quali sono state avviate le procedure per regolarizzare della loro permanenza sul territorio nazionale, abitavano delle case senza alcun titolo, ma riferivano di pagare regolarmente il canone d’affitto ad un uomo di Paternò.

Tali dichiarazioni hanno indotto i militari dell’Arma ad effettuare controlli più approfonditi, rintracciando i singoli proprietari delle abitazioni i quali hanno effettivamente esibito un regolare contratto di locazione stipulato non con i migranti, bensì con un paternese 78 enne, incensurato.

L’uomo, secondo la ricostruzione, cercava immobili disabitati e in pessime condizioni di manutenzione, li affittava personalmente e poi, per lucrarci, li sublocava illecitamente ai migranti, in modo da non pagare le tasse sulle rendite percepite. Il 78 enne è stato denunciato per falsità materiale, e sono tuttora in corso gli accertamenti di natura fiscale.