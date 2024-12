Parcheggio Selvaggio al Policlinico di Catania: Intervento della Polizia di Stato

La Polizia di Stato è intervenuta in via Santa Sofia, nei pressi del pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania, per sanzionare e rimuovere numerose auto in sosta vietata. Si tratta del secondo intervento nell’arco di pochi giorni per la stessa problematica.

Segnalazioni e Intervento

L’operazione è scattata a seguito di numerose segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura, anche attraverso l’app “YouPol”, che denunciavano la presenza di veicoli parcheggiati in modo da ostacolare l’accesso ai mezzi di soccorso e agli utenti del pronto soccorso.

Le motovolanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenute intorno alle ore 9:30, rilevando la presenza di oltre 30 auto in sosta irregolare. L’intervento ha richiesto il supporto della Polizia Locale per gestire l’elevato numero di violazioni da verbalizzare.

Sanzioni e Dinamica dell’Intervento

Molte auto sono state immediatamente sanzionate, mentre per quelle i cui conducenti si sono allontanati, i verbali saranno notificati a domicilio, come previsto dal Codice della Strada.

Nonostante l’installazione di barriere in cemento (new jersey) per prevenire la sosta irregolare, alcune vetture erano parcheggiate accanto ai blocchi, compromettendo ulteriormente il flusso veicolare e occupando parte della carreggiata.

Un Problema Ricorrente

Questo episodio evidenzia una problematica persistente che ostacola l’efficienza del pronto soccorso e la sicurezza degli utenti. Le autorità ribadiscono l’importanza di rispettare le regole di parcheggio, specialmente in aree sensibili come quelle dedicate all’emergenza sanitaria.