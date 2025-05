Elezioni rettore 2025-2031: confronto pubblico tra i candidati al via dal 28 maggio

L’Università di Catania si prepara alla scelta del nuovo rettore per il sessennio 2025-2031. Il decano Biagio Ricceri ha fissato cinque appuntamenti pubblici, trasmessi anche in diretta streaming, in cui i quattro candidati – Salvatore Baglio, Enrico Foti, Ida Angela Nicotra e Pierfrancesco Veroux – presenteranno i loro programmi e risponderanno alle domande della comunità accademica. Si parte mercoledì 28 maggio alle 16, nell’auditorium “De Carlo” del Disum (Monastero dei Benedettini), con il confronto rivolto ai dipartimenti di Economia e Impresa, Giurisprudenza, Scienze politiche e sociali, Scienze della Formazione, Scienze umanistiche e alla Struttura didattica speciale di Ragusa.

Il secondo incontro è fissato per martedì 4 giugno alle 16, nell’aula magna del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (via S. Sofia 100), con la partecipazione dei dipartimenti scientifici e tecnologici, compresi i poli di Siracusa. Si prosegue venerdì 6 giugno alle 16, nell’aula magna del Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche (Torre biologica “F. Latteri”, via S. Sofia 89), con i dipartimenti di area medica. Gli ultimi due incontri saranno di tipo tematico: mercoledì 11 giugno alle 10, ancora al “De Carlo”, con il personale tecnico-amministrativo, e venerdì 13 giugno alle 10, in aula magna, con studenti e studentesse dell’Ateneo. Il primo turno di votazione è previsto per lunedì 23 giugno.